SpiceJet kauft Boeing 737-800NG

Die indische Low Cost Airline SpiceJet will bei Boeing 30 Boeing 737-800NG Verkehrsflugzeuge kaufen.

Die Bestellung wurde bereits am Dienstag, dem 27. Juli 2010, durch SpiceJet bekannt gegeben. Die Fluggesellschaft mit Hauptsitz in Delhi will die 30 Boeing 737-800NG zwischen 2014 und 2018 in Betrieb nehmen und damit ihre Flotte auf rund 60 Maschinen erweitern. Der Auftrag entspricht einem Marktwert von 2,7 Milliarden US Dollar. Boeing bestätigt die Grossbestellung, wird die Details zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben. Die Flugzeuge sind noch nicht im Bestellbuch von Boeing aufgeführt.