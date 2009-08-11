Kanada kauft Chinook Hubschrauber

Der kanadischen Verteidigungsminister unterzeichnete bei Boeing einen Kaufvertrag für 15 Chinook Transporthubschrauber.

Der Auftrag entspricht einem Wert von 1,2 Milliarden US Dollar. Der erste Hubschrauber wird voraussichtlich im Juli 2013 den kanadischen Streitkräfte zugeführt und der letzte Hubschrauber wird 2014 ausgeliefert. Der Kaufpreis wird über Kompensationsgeschäfte von Boeing zu 100 Prozent nach Kanada zurückfliessen und bei der kanadischen Zulieferindustrie für Arbeitsplätze sorgen. Die schweren Transporthubschrauber mit zwei Hauptrotoren werden den kanadischen Streitkräften im Transportbereich zu grosser Flexibilität verhelfen. Die Hubschrauber werden sowohl für militärische Aktionen als auch für humanitäre Hilfsaktionen zum Einsatz kommen.