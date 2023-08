US Army bestellt CH-47 Hubschrauber

Boeing kann von der US Army einen Grossauftrag über 191 Chinook Transporthubschrauber entgegennehmen.

Der CH-47 absolvierte bereits am 21. September 1961 seinen Jungfernflug und wird mehr als 45 Jahre danach immer noch gefertigt. Die US Army bestellte bei Boeing 191 neue CH-47 Chinook Hubschrauber. Der Auftrag wird über die nächsten fünf Jahre abgewickelt und entspricht einem Marktwert von 4,3 Milliarden US Dollar.