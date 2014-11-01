Dornier Seastar

Dornier Seastar, Land: Deutschland Mit dem Mehrzweck Amphibienflugzeug Dornier Seastar wollte der älteste Sohn von Professor Claude Dornier an den Erfolg des legendären Dornier Wals aus den zwanziger Jahren anknüpfen. Der Seastar wird möglicherweise in den USA neu aufgelegt. Spannweite: 12,9 m, Länge: 17,74 m, Reisegeschwindigkeit: 335 km/h.

Mit dem Mehrzweck Amphibienflugzeug Dornier Seastar wollte der älteste Sohn von Professor Claude Dornier an den Erfolg des legendären Dornier Wals aus den zwanziger Jahren anknüpfen. Anfangs der achtziger Jahre entwarf Professor Claudius Dornier ein zweimotoriges Amphibienflugzeug, das unter Anwendung modernster Kunststoffbauweise aufgebaut wurde. In der rauen Umgebung des salzigen Meerwassers sind Kunststoffe viel resistenter gegen Korrosion als herkömmliches Aluminium. Der Seastar ist ein modernes Schwimmerflugzeug für zwei Piloten und maximal zwölf Passagiere. Angetrieben wird die Maschine durch zwei moderne Propeller- turbinen mit Zug und Druckpropeller, die auf dem aufgeständerten Tragwerk auf der Rumpflängsachse angebracht sind. Durch diese Push-Pull-Anordnung ist es möglich, während langen Seeüberwachungsflügen ein Triebwerk abzustellen, um die Flugdauer im Einsatzgebiet zu erhöhen. Die kräftigen Turbinen verhelfen dem Seeflugzeug zu guten Kurzstart- eigenschaften. Die seitlich am Rumpf angebrachten Stummelflügel erhöhen die Seefähigkeit und führen gleichzeitig zu einer besseren Strukturfestigkeit des Bootrumpfes. Das moderne Amphibienflugzeug, das auch mit einem herkömmlichen Einziehfahrwerk aus- gestattet ist, hob am 17. August 1984 zum Erstflug ab und erhielt im Oktober 1990 die Musterzulassung. Aus finanziellen Gründen musste das Projekt leider eingestellt werden, der einzige Prototyp wird unter der Dornier Seawings AG flugfähig gehalten. Die deutsch amerikanische Gesellschaft Dornier Seaplane plant einen Relaunch ihres Amphibien Flugzeugs Seastar.

Dornier Seastar (Foto: Archiv Robert Kühni)

Technische Daten: Dornier Seastar

Hersteller: Dornier Seastar AG, Deutschland

Verwendung: Zweimotoriges Mehrzweck-Amphibienflugzeug

Besatzung: 1-2 Piloten

Fluggäste: Maximal 12

Antrieb: zwei Pratt & Whitney of Canada PT6A-135A

Startleistung: je 650 WPS

Erstflug: 17. August 1984