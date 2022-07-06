Mit Turkish von Leipzig nach Istanbul

Turkish Airlines Boeing 787-9 (Foto: Boeing)

Vom Flughafen Leipzig/Halle täglich an den Bosporus, seit Ende Juni bietet Turkish Airlines wieder Linienflüge zwischen dem Flughafen Leipzig/Halle und Istanbul an.

Seit dem 30. Juni 2022 können Fluggäste aus Mitteldeutschland wieder täglich die Verbindung zum internationalen Drehkreuz Istanbul nutzen. Die Flugdauer beträgt knapp drei Stunden.

Seit elf Jahren Flüge ab LEJ

Turkish Airlines verbindet den Flughafen Leipzig/Halle seit Mai 2012 mit ihrem Drehkreuz in Istanbul.

Seit Anfang Juni bietet die türkische Fluggesellschaft zudem fünf wöchentliche Flüge von Leipzig/Halle nach Antalya an.

Drehkreuz Istanbul: Bequem und zügig Ziele weltweit erreichen

Über den 2018 neu eröffneten Istanbul Airport sind – dank abgestimmter Flugzeiten – unter anderem Ziele in Asien, dem Nahen und Mittleren Osten sowie Afrika bequem erreichbar.

Flugzeiten Istanbul - Leipzig/Halle – Istanbul

Ankunft LEJ (Di, Do, Sa) Abflug LEJ (Di, Do, Sa)

10:10 Uhr 11:00 Uhr

Ankunft LEJ (Mo, Mi, Fr, So) Abflug LEJ (Mo, Mi, Fr, So)

17:40 Uhr 18:30 Uhr