Erster RAF Mk3 Chinook ausgeliefert

Die Royal Air Force konnte ihre ersten zwei Mk3 Chinook Hubschrauber übernehmen, die Maschinen werden ab Sommer 2010 in Afghanistan eingesetzt werden.

Bei den beiden Mk3 Chinook Hubschraubern handelt es sich um modifizierte Maschinen von Boeing. Die Royal Air Force wird im laufenden Jahr weitere sechs Mk3 Chinook Helikopter erhalten. Die acht Hubschrauber sind mit stärkeren Triebwerken ausgerüstet, die dem Chinook zu besseren Höhenleistungen verhelfen. Die beiden Maschinen sind auf der Chinook Basis Odiham eingetroffen und wären bereits für Afghanistan Einsätze bereit, werden jedoch zuerst für Schulungszwecke genutzt. Ende 2010 wird die Royal Air Force 46 Chinook Hubschrauber betreiben. Grossbritannien will zudem 22 neue Chinook Hubschrauber beschaffen, die ab 2012 ausgeliefert werden sollen.