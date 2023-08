Italien kauft Boeing ICH-47F Chinook

Boeing und Agusta Westland kann sechzehn ICH-47F Chinook Transporthubschrauber an die Streitkräfte Italiens liefern.

Der Marktwert dieses Auftrages beläuft sich auf rund 900 Millionen Euro (1,22 Milliarden US Dollar). Boeing wird im Werk Ridley Park die Rümpfe der italienischen Chinook Hubschrauber fabrizieren und Agusta Westland wird die Systeme in den Helikopter einbauen und für die Endmontage verantwortlich sein. Agusta Westland beabsichtigt die ersten ICH-47F ab 2013 an die italienischen Streitkräfte ausliefern zu können. Link: Boeing Link: Agusta Westland