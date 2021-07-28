Finnair meldet Junizahlen

Finnair Airbus A350 (Foto: Finnair)

Im Juni 2021 stiegen bei Finnair 131,5 Tausend Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresjuni einem Anstieg von 131,5 Prozent.

Mit Finnair flogen vor der Corona Krise im Monat Juni 2019 noch 1,388 Millionen Passagiere, mit knapp 132 Tausend Fluggästen ist man also noch meilenweit von der Normalität entfernt. Die Verkehrsleistung konnte gegenüber dem Vorjahresjuni um 359 Prozent auf 594 Millionen Sitzplatzkilometer aufgebaut werden, die Nachfrage hat sich um 264 Prozent auf 206 Millionen Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung erreichte nur 34,7 Prozent und verschlechterte sich verglichen mit dem Vorjahresjuni um 9,1 Prozentpunkte.

Finnair konnte im Juni 6.216 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht einer Verbesserung von 52,2 Prozent.