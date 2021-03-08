Finnair meldet weniger Passagiere

Finnair Airbus A350 (Foto: Finnair)

Im Februar 2021 stiegen bei Finnair 87,3 Tausend Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresfebruar einem Corona bedingten Einbruch von 91,6 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresfebruar um 89,1 Prozent auf 373,0 Millionen Sitzplatzkilometer abgebaut, die Nachfrage brach um 96,2 Prozent auf 99,3 Millionen Sitzplatzkilometer ein. Die Auslastung hat sich gegenüber dem Vorjahresfebruar um 49,5 Prozentpunkte auf 26,6 Prozent verschlechtert.

Finnair konnte im Februar 6.160 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht einem Einbruch von 38,9 Prozent.

Das Corona Jahr 2020 bei Finnair

Im Corona Jahr 2020 konnte Finnair 3,486 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Rekordjahr 2019 waren es 13,281 Millionen Passagiere.