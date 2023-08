Marokko will CH-47 Chinook beschaffen

Die US Verteidigungs- und Sicherheitsbehörde informierte den Kongress über ein marokkanisches Beschaffungsbegehren für drei CH-47 Chinook Transporthubschrauber.

Falls der Verkauf dieser drei grossen Transporthubschrauber bewilligt würde, dann könnte sich Boeing über einen Auftrag von rund 134 Millionen US Dollar freuen. Neben den üblichen Ausrüstungen wären in diesem Auftrag zwei T-55-GA-714A Triebwerke eingeschlossen. Die Behörde unterstützt den Helikopter Verkauf an das befreundete nicht NATO Mitglied, das militärische Gleichgewicht in Nordafrika würde dadurch nicht aus dem Gleichgewicht fallen.