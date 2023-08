BA bittet Crew unentgeltlich zu arbeiten

Nachdem British Airways das letzte Jahr mit einem Rekordverlust abgeschlossen hat, hat sie ihre Arbeitskräfte nun gebeten, eine zeitlang auf ihr Gehalt zu verzichten.

Der Aufruf ging an die britischen Angestellten und forderte diese auf, zwischen einer Woche und einem Monat unbezahlten Urlaub zu nehmen oder unentgeltlich für BA zu arbeiten. CEO Willie Walsh, der neben CFO Keith Williams selber angeboten hat, bis im Juli ohne Bezahlung zu arbeiten, sagte, die Idee sei Teil von Sparmassnahmen innerhalb der Geschäftsleitung. Er prüfe jede einzelne Abteilung der Firma nach Möglichkeiten, Kosten einsparen zu können. British Airways, Europas drittgrösste Airline nach Umsatz, musste einen Jahresverlust von US$ 362 Millionen verbuchen und strich im Mai die Dividendenauszahlungen. Tausend Angestellte sollen sich bereit erklärt haben, an einem Programm teilzunehmen, dass ihnen einen Monat unbezahlten Urlaub oder einen Wechsel zu Teilzeit Arbeit ermöglicht. Letzte Woche hatte die Airline bekannt gegeben, dass sie in Gesprächen mit ihren Piloten über mögliche Lohnkürzungen sei.

