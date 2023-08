BA Iberia Merger entwickelt sich

British Airways CEO Willie Walsh sagte, seit Altadis Antonio Vazquez zum CEO der Iberia ernannt worden sei, sei man bei den Fusionierungsgesprächen einen grossen Schritt weitergekommen.

Nach einer Präsentation für den International Aviation Club in Washington sagte Walsh, die Diskussionen mit der spanischen Airline dauerten nun schon länger, als er erwartet hatte. Der Wechsel in der Geschäftsleitung bei Iberia habe die Verhandlungen jedoch positiv beeinflusst. Der CEO der British Airways sagte auch, man sei klar daran interessiert, bmi oder Teile davon von Lufthansa abzukaufen, sollte diese die Airline zum Verkauf ausschreiben. Ausserdem hat British Airways zugegeben, an den Gesprächen mit JAL im Zusammenhang mit einem möglichen Verkauf der Anteile beteiligt gewesen zu sein, um die Airline davon zu überzeugen, dass sie bei oneworld bleibt und nicht zu SkyTeam wechselt.

Link: British Airways

Link: Iberia