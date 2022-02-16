Singapore finalisiert Airbus A350F Bestellung

Singapore Airlines Airbus A350F (Foto: Airbus)

Singapore Airlines hat bei Airbus einen Auftrag über sieben Airbus A350F Frachtflugzeuge finalisiert, die Airline hat die Maschinen bereits im Dezember bestellt.

Mit diesem Auftrag wurde Singapore Airline zum Launch Customer für den neuen Airbus A350F Vollfrachter. Singapore Airlines wird mit den hochmodernen Airbus A350F ihre älteren Boeing 747-400F Frachtflugzeuge ersetzen. Laut Airbus verbraucht der A350F bei vergleichbarer Nutzlast gut 20 Prozent weniger Treibstoff als die viermotorigen Vorgänger bei Singapore Airlines.

Der Airbus A350F Vollfrachter basiert auf dem Airbus A350-1000 und verfügt über eine maximale Nutzlast von 109 Tonnen. Die nonstop Reichweite gibt Airbus bei dieser Ladung mit 10.000 Kilometern an.