Ethiopian beschafft Boeing 777-8 Frachter

Boeing 777-8 Frachter Ethiopian Airlines (Foto: Boeing)

Boeing und Ethiopian Airlines haben am 4. März 2022 die Unterzeichnung einer Kaufabsichtserklärung für fünf Boeing 777-8 Frachtflugzeuge bekanntgegeben.

Ethiopian Airlines ist ein treuer Boeing Kunde und unterstreicht dies mit der Kaufbereitschaft für den neu lancierten Boeing 777-8 Vollfrachter. Ethiopian will vorerst fünf Boeing 777-8F Frachtflugzeuge kaufen. Damit soll die Expansionsstrategie im Cargo Geschäft weiter forciert werden. Ethiopian Airlines betreibt bereits neun Boeing 777 Frachter und drei Boeing 737-800 Boeing Converted Freighters.

Bei dem Boeing 777-8 Frachter handelt es sich um den größten zweimotorigen Vollfrachter, er entsteht aus der Boeing 777X und soll laut Boeing 25 Prozent effizienter sein als die Vorgängermuster.