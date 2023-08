BA Cabin Crew streikt

Die Cabin Crew Members der British Airways wollen diesen Monat während sieben Tagen ihre Arbeit niederlegen.

Für den Streik vorgesehen sind die Tage vom 20. bis 22., sowie vom 27. bis zum 30. März 2010. Beide betroffenen Parteien hatten in letzter Minute noch neue Angebote gemacht, nachdem die Vermittlungsgespräche am vergangenen Mittwoch gescheitert waren. Die Leitung der BA liess vermelden, alle Vorschläge vonseiten der Gewerkschaft Unite lägen weit unter dem Sparziel von US$90,1 Millionen. Sie bot an, ihren eigenen Vorschlag anzupassen, wenn die Gewerkschaft einen Weg fände, das Ziel doch noch zu erreichen. Unite begrüsste dieses Angebot als Zeichen, dass sich British Airways endlich tatsächlich auf eine Verhandlung einlasse. Inhaltlich greife der Vorschlag jedoch zu kurz und schaffe es nicht, die legitimen Bedenken der Angestellten zu zerstreuen. Die Gewerkschaft will nun über den Vorschlag abstimmen lassen, das Ergebnis soll Mitte Woche bekannt gemacht werden. Der angekündigte Streik könnte BA bis zu £20-£25 Millionen pro Tag kosten und wäre der erste seit Willie Walsh das Amt des CEO 2005 antrat.