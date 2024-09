SWISS startet neue Marketingkampagne

Swiss Boeing 777-300ER (Foto: Swiss International Air Lines)

SWISS lanciert unter dem Claim «Swiss all the way» eine neue Marketingkampagne, die das nahtlose und authentische Reiseerlebnis für Flugreisende hervorhebt.

Die in Zusammenarbeit mit der Agentur thjnk entwickelte Kampagne betont die Schweizer Servicequalität und umfasst emotionale Bildwelten, darunter einen Film, der die Leichtigkeit des Reisens mit SWISS inszeniert.

SWISS lanciert unter dem Claim «Swiss all the way» eine neue Marketingkampagne, die das nahtlose und authentische Reiseerlebnis für Flugreisende hervorhebt. Die in Zusammenarbeit mit der Agentur thjnk entwickelte Kampagne betont die Schweizer Servicequalität und umfasst emotionale Bildwelten, darunter einen Film, der die Leichtigkeit des Reisens mit SWISS inszeniert.

Bereits seit geraumer Zeit arbeitet SWISS daran, das Kundenerlebnis in allen Bereichen – sei es in der Luft oder am Boden – massgeblich zu verbessern. «Swiss all the way» ist Ausdruck dieser Bestrebungen und ein Versprechen an die Fluggäste.

Emotionale Bildwelt und kreative Umsetzung

Die Kampagne wird durch eine warme, cineastische Bildsprache zum Leben erweckt. Im Mittelpunkt steht ein Film, der die Leichtigkeit des Reisens zeigt: Ein Paar tanzt von zuhause über die SWISS Lounge bis zum Flug nach New York – ein Sinnbild für das mühelose Reiseerlebnis mit SWISS. Zusätzlich rücken fünf kürzere Filme verschiedene SWISS-Services ins Rampenlicht. 26 unterschiedliche Motive betonen die Vielfalt und Qualität des SWISS-Angebots und machen den Claim «Swiss all the way» an unterschiedlichen Berührungspunkten der Reisekette erlebbar.

SWISS