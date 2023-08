AirTran erweitert Angebot nochmals

AirTran Airways bietet im Sommer Verbindungen von Atlanta nach Portland und Harrisburg an.

Die Tochtergesellschaft der AirTran Holdings, Inc. hat heute eine erneute Erweiterung ihres Sommer-Saison Angebotes bekannt gegeben. Ab dem 11. Juni bis zum 8. September fliegt AirTran Airways täglich direkt von Atlanta nach Portland und nach Harrisburg und zurück. Beide Städte sind erstmals in ihrem Flugplan und werden mit einer Boeing 717-200 bedient. Bereits Ende März hatte die Airline die Einführung von drei Direktflügen nach Knoxville, Tenessee und Atlantic City angekündigt. Durch diese Verbindungen erhalten die in Portland und Harrisburg Ansässigen Verbindung in über 35 Destinationen in ganz Amerika.