US Navy kauft weitere Boeing P-8A Poseidon

Die US Navy hat am 31. Juli 2013 einen weiteren Auftrag über 13 Boeing P-8A Poseidon U-Bootjäger und Seeaufklärer bekanntgegeben.

Die Bestellung mit einem Gesamtwert von 1,98 Milliarden US Dollar ging an den Rüstungsbereich von Boeing. Bei dem neu vergebenen Auftrag handelt es sich um das Baulos 4 in der Low Rate Initial Production (LRIP) Fertigung. Die US Navy hat nun insgesamt 37 P-8A Poseidon in Auftrag gegeben. Die Seestreitkräfte der Vereinigten Staaten wollen bis zu 117 Poseidon beschaffen und damit die viermotorigen P-3 Orion ersetzen. Die P-8A Poseidon basiert auf der Boeing 737-800 und ist mit modernsten Sensoren für die Seeaufklärung und die U-Bootbekämpfung ausgerüstet.