US Navy kauft weitere Boeing P-8A Poseidon
12.08.2013 RK
Die US Navy hat am 31. Juli 2013 einen weiteren Auftrag über 13 Boeing P-8A Poseidon U-Bootjäger und Seeaufklärer bekanntgegeben.Die Bestellung mit einem Gesamtwert von 1,98 Milliarden US Dollar ging an den Rüstungsbereich von Boeing. Bei dem neu vergebenen Auftrag handelt es sich um das Baulos 4 in der Low Rate Initial Production (LRIP) Fertigung. Die US Navy hat nun insgesamt 37 P-8A Poseidon in Auftrag gegeben. Die Seestreitkräfte der Vereinigten Staaten wollen bis zu 117 Poseidon beschaffen und damit die viermotorigen P-3 Orion ersetzen. Die P-8A Poseidon basiert auf der Boeing 737-800 und ist mit modernsten Sensoren für die Seeaufklärung und die U-Bootbekämpfung ausgerüstet.