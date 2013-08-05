US Navy mit der P-8A Poseidon zufrieden

In einer Mitteilung vom 8. Juli 2013 haben die US-amerikanischen Seestreitkräfte die Zufriedenheit mit den neuen Seeaufklärungs- und U-Bootjagdflugzeugen P-8A Poseidon signalisiert.

In dem Initial Operational Test and Evaluation (IOT&E) Bericht steht, dass die P-8A Poseidon operationell effektiv, tauglich und bereit für die Truppeneinführung sei. Mit dem Bericht schliesst die US Navy die erste operationelle Test- und Einführungsphase des Flugzeuges ab. Die US-amerikanischen Seestreitkräfte haben bislang neun P-8A Flugzeuge übernommen, für die operationellen Tests hat NAVAIR von Boeing sechs Maschinen entgegengenommen. Die P-8A Poseidon sollen im Verlauf dieses Jahres einsatzbereit sein. Die US Navy hat bislang 37 P-8A in Auftrag gegeben und möchte bis zu 117 dieser neuen U-Bootjäger beschaffen und damit die viermotorigen P-3 Orion ersetzen. Die P-8A Poseidon basiert auf der Boeing 737-800 und ist mit modernsten Sensoren für die U-Bootbekämpfung ausgerüstet.