Erster P-8A Poseidon ausgeliefert

Boeing gab am 7. März 2012 offiziell bekannt, dass der erste P-8A Poseidon an die US Navy ausgeliefert wurde.

Der erste Poseidon U-Boot Jäger wurde am 4. März in Seattle an die Seestreitkräfte der Vereinigten Staaten übergeben. Nach der Übergabe wurde die Maschine durch Navy Piloten auf die Naval Air Station Jacksonville in Florida überflogen, wo sie für die Ausbildung der Besatzungen dienen wird. Die Navy möchte die ersten P-8A Poseidon 2013 einsatzbereit gemeldet haben. Die P-8A Poseidon basiert auf der Boeing 737-800 und wird in Zukunft die bewährten viermotorigen Orion Turbopropeller Maschinen der US-Navy ergänzen und ersetzen.