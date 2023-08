Australien kauft CH-47 Chinook Hubschrauber

Die australische Armee kauft sieben Chinook Hubschrauber, zwei Simulatoren und die Ersatzteile für den Unterhalt der Hubschrauber.

Die sieben neuen CH-47F werden sechs ältere CH-47D ersetzen, die bei der C Staffel des 5ten Luftfahrt Regiments in Townsville stationiert sind. Die ersten zwei Hubschrauber Chinook Grosshubschrauber mit ihrer typischen Tandem Rotoranordnung werden 2014 erwartet und die letzte der sieben Maschinen wird 2017 zum Verband stossen. Australien wird die Hubschrauber neben Inlandeinsätzen hauptsächlich zur Unterstützung ihrer Truppen in Afghanistan einsetzen. Der Auftrag entspricht einem Marktwert von 513,5 Millionen US Dollar.