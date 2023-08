Southwest Airlines ist erfinderisch

Immer neue Einnahmequellen werden erschlossen, Southwest Airlines verlangt neu 10 US Dollar Zuschlag für Früheinsteiger.

Wer die besten Plätze ergattern will, der soll gefälligst mehr bezahlen, dieses Konzept führte neu auch der erfolgreichste Billigcarrier ein. Southwest Airlines verlangt von ihren Fluggästen, die das Flugzeug zuerst besteigen wollen, einen Zuschlag von 10 US Dollar. Dafür kriegen sie die besten Plätze im Flugzeug und finden in den Gepäckablagen genügend Platz, um ihr Handgepäck zu verstauen. Das EarlyBird Check-in ist nur bei den Economy Passagieren verfügbar, die besser bezahlenden Fluggäste in der Business Klasse werden beim Einsteigen weiterhin bevorzugt behandelt. Für Southwest Airlines bedeutet die neue Taxe eine zusätzliche Einnahmequelle, die in schlechteren Zeiten durchaus zu einem positiven Effekt führen kann. Die Zukunft wird sich zeigen, wie das neue Produkt von den Fluggästen aufgenommen wird. Southwest Airlines spricht sich nach wie vor gegen Handgepäckgebühren aus.