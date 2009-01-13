Diamond Aircraft muss Arbeiter entlassen
13.01.2009 RK
Der Flugzeugbauer Österreich sieht sich gezwungen 180 ihrer 684 Mitarbeiter im Werk London (Ontario), das in Kanada liegt, zu entlassen.Mit Diamond Aircraft gibt der letzte grössere Produzent von Kleinflugzeugen die Entlassung von Personal bekannt. Die Geschäftsleitung sieht sich gezwungen auf der Personalseite zu sparen, um der abgeschwächten Nachfrage entgegenzuwirken. Betroffen sind nach Aussagen der Führung nur Mitarbeiter in der Produktion von Kolbenmotorflugzeugen, die Herstellung und Entwicklung des DJets seien nicht betroffen. Link: Diamond Aircraft Kanada Haben Sie die aktuellste News Sendung von FliegerWeb.com schon gesehen?