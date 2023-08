Diamond schafft 1000er Grenze

Diamond Aircraft konnte kürzlich die Tausendste DA20 ausliefern. Die Maschine wurde an die Flugschule Maylan Flight Academy geliefert.

Ursprünglich wurde die DA20 Mitte der Neunziger Jahre als DV20 Katana mit einem Rotax Motor in Österreich lanciert. Heute ist die DA20 mit einem Continental IO-240 ausgerüstet. Das Schulflugzeug erfreut sich auf der ganzen Welt einer grossen Beliebtheit, dies sieht man auch an den Produktionszahlen. Doss Aviation in den USA führt auf 44 DA20 das Screening für die zukünftigen US Air Force Piloten durch, Doss verfügt über die grösste DA42 Flotte.