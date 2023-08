Lake Aircraft steht zum Verkauf an

Revo, INC will nach 35 Jahren Lake Aircraft verkaufen. Von dem Wasserflugzeug befinden sich in mehr als 50 Länder 1300 Maschinen in Betrieb.

Lake Aircraft fertigt das einzige Amphibienflugzeug mit amerikanischer Zulassung in seiner Klasse. Der Kauf würde die ganzen Produktions- und Vermarktungsrechte, alle Werkzeuge, Konstruktionspläne und was noch alles zu einer Flugzeugproduktion gehört einschliessen. Zudem würde für einen Wechsel der Produktionsanlagen ein erfahrenes Team von Lake Aircraft zur Verfügung stehen. Lake Aircraft produziert die beiden Modelle RENEGADE und SEA FURY für den privaten General Aviation Markt und die Version für einfache Küstenüberwachungsaufgaben SEAWOLF. Über den Preis der Unternehmung konnte nichts in Erfahrung gebracht werden.