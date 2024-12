Condor wird ausgezeichnet

Condor Boeing 757-300 (Foto: Condor)

Bester transatlantischer Urlaubsflieger: Condor konnte bei den diesjährigen Business Traveler North America Awards überzeugen und gewinnt die Auszeichnung als „Best Leisure Transatlantic Airline“.

Wer für einen Award nominiert wird, entscheidet eine ausgewählte Gruppe aus Experten und Redakteuren des Business Traveler. Die von dieser Jury ausgewählten Marken werden den Lesern des Magazins präsentiert, die anschließend für ihren Favoriten abstimmen können. So spiegeln die Awards nicht nur die Bewertungen durch Experten, sondern auch die Meinungen der Reisenden wider.

„Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung durch das Business Traveler Magazin“, so Mikko Turtiainen, Director of Sales, The Americas, Condor Airlines. „Der Gewinn dieses Preises ist eine Anerkennung des Engagements unseres gesamten Condor-Teams, sowohl für Privat- als auch für Geschäftsreisende außergewöhnliche Reiseerlebnisse zu bieten. Von unserem gehobenen kulinarischen Angebot bis hin zum Premium-Komfort unserer A330neo Business-Class-Kabinen auf der Langstrecke sind wir bestrebt, jede Reise für unsere Gäste unvergesslich zu machen.“

Zusätzlich zur Auszeichnung durch das renommierte Branchenmagazin freut sich Condor über die Würdigung ihres Flugzeugdesigns mit einem TheDesignAir Award 2024. Mit einem Design Score von 82,7 Punkten ist Condor „Design Airline of the Year, Europe, 2024“ und erreicht damit die Top vier der besten Airline Designs weltweit. In die Bewertung fließen eine Reihe von Kriterien mit ein, unter anderem die Uniformen, das Innendesign der Kabine, die Flugzeuglackierung und das digitale sowie physische Branding. Die Gewinner werden aus den Bewertungen einer Jury sowie einer Online-Abstimmung ermittelt.

Business Class Reisende finden auf dem Langstreckenangebot von Condor noch einen weiteren Award-Gewinner: Den in Zusammenarbeit mit deSter eigens für die Airline entworfenen Condor-Pyjama, der von den TravelPlus Airline Amenity Awards 2024 in der Kategorie „Business Class: Sleeper Suits / PJs“ ausgezeichnet wurde. Wer eine Auszeichnung gewinnt, entscheidet bei TravelPlus keine Jury, sondern ausgewählte Reisende und Vielflieger.

