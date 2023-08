Boeing lieferte am 3. April die letzte C-17 an Kanada

Letzte Woche konnten die kanadischen Streitkräfte die letzte der vier bestellten Boeing C-17 Globemaster III in Empfang nehmen.

Programm Managerin der C-17, Jean Chamberlin, zeigte sich erfreut über die pünktliche Auslieferung der letzten C-17 an die kanadischen Streitkräfte. Die Maschine konnte am 3. April die Werkshallen in Long Beach verlassen. Bevor sie nach Kanada überflogen wird, erfährt die kanadische Globemaster noch ein paar Anpassungen und Modifikationen in einem Werksgelände von Boeing in San Antonio. Nach diesen Arbeiten wird der strategische Militärtransporter bei der 429 Transport Squadron in Trenton Dienst tun.