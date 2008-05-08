SkyWest erzielt kleineren Quartalsgewinn
08.05.2008 PSEN
Die amerikanische Regionalfluggesellschaft SkyWest meldete einen Rückgang des Gewinnes um 16% für die ersten drei Monate des Jahres.
Die amerikanische Regionalfluggesellschaft SkyWest meldete einen Rückgang ihres Gewinnes um 16% für die ersten drei Monate des Jahres.
Die Gesellschaft, welche neben SkyWest auch die Atlantic Southeast besitzt, erzielte einen Gewinn von US$ 29,1 Millionen verglichen mit US$ 34,8 Millionen, die im Vorjahr erreicht wurden. Der geringere Gewinn sei auf die erhöhten Treibstoffkosten zurückzuführen, so die Airline. Der Umsatz stieg um 10% auf US$ 868 Millionen. Die Direktion hat nun einen zusätzlichen Rückkauf von 5 Millionen Aktienkapital bewilligt. Im letzten Monat wurde ein Übernahmeangebot der SkyWest von der ExpressJet Holdings abgelehnt.