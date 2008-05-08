Fliegerweb logo

SkyWest erzielt kleineren Quartalsgewinn

08.05.2008 PSEN
SkyWest_400x263

Die amerikanische Regionalfluggesellschaft SkyWest meldete einen Rückgang des Gewinnes um 16% für die ersten drei Monate des Jahres.

SkyWest

Die amerikanische Regionalfluggesellschaft SkyWest meldete einen Rückgang ihres Gewinnes um 16% für die ersten drei Monate des Jahres. 

Die Gesellschaft, welche neben SkyWest auch die Atlantic Southeast besitzt, erzielte einen Gewinn von US$ 29,1 Millionen verglichen mit US$ 34,8 Millionen, die im Vorjahr erreicht wurden. Der geringere Gewinn sei auf die erhöhten Treibstoffkosten zurückzuführen, so die Airline. Der Umsatz stieg um 10% auf US$ 868 Millionen. Die Direktion hat nun einen zusätzlichen Rückkauf von 5 Millionen Aktienkapital bewilligt. Im letzten Monat wurde ein Übernahmeangebot der SkyWest von der ExpressJet Holdings abgelehnt.
Share

Empfohlen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ImpressumTeamAdvertisePartner

© 2023 Hobby Verlag AG. Alle Rechte vorbehalten.