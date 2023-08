SkyWest erzielt kleineren Quartalsgewinn

Die amerikanische Regionalfluggesellschaft SkyWest meldete einen Rückgang des Gewinnes um 16% für die ersten drei Monate des Jahres.

