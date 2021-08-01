Fast keine Passagiere bei Cathay
01.08.2021 PS
Cathay Pacific konnte im Juni 2021 lediglich 40,651 Tausend Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, vor der Krise im Juni 2019 waren es noch drei Millionen.
Das Angebot wurde bei der Fluggesellschaft aus Hongkong verglichen mit dem Juni 2020 um 102 Prozent auf 1,077 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht. Die Nachfrage ist um 60,5 Prozent auf 233,940 Millionen Sitzplatzkilometer gewachsen. Die Auslastung der Flüge lag bei 21,7.
Die transportierte Fracht ist um 17,4 Prozent auf 109.423 Tonnen angestiegen, die Frachtauslastung lag bei 80,6 Prozent, was einer Verbesserung von 5,6 Prozentpunkten gleichkommt.