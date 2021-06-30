Fast keine Passagiere bei Cathay
30.06.2021 PS
Cathay Pacific konnte im Mai 2021 lediglich 24 Tausend Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, vor der Krise im Mai 2019 waren es noch 2,96 Millionen.
Das Angebot wurde bei der Fluggesellschaft aus Hongkong verglichen mit dem Mai 2020 um 38 Prozent auf 467 Millionen Sitzplatzkilometer erhöht. Die Nachfrage ist um 24,5 Prozent auf 124,644 Millionen Sitzplatzkilometer gewachsen. Die Auslastung der Flüge lag bei 26,7.
Die transportierte Fracht ist um 6,4 Prozent auf 92.394 Tonnen zurückgegangen, die Frachtauslastung lag bei 81,0 Prozent, was einer Verbesserung von sieben Prozentpunkten gleichkommt.