Passagiereinbruch bei Cathay

Cathay Pacific Airbus A350 (Foto: Cathay Pacific)

Wegen der Corona Krise sind bei Cathay Pacific im Berichtsmonat März 2020 die Passagierzahlen eingebrochen, die Airline konnte noch einen Zehntel der normalen Passagierzahlen transportieren.

Bei Hongkongs Fluggesellschaften Cathay Pacific und Dragonair sind im März insgesamt 311 Tausend Fluggäste zugestiegen, gegenüber dem Vorjahresmärz entspricht dies einem Einbruch von 90 Prozent. Das Angebot wurde um 73,2 Prozent auf 3,605 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut. Die Nachfrage ist krisenbedingt um 84,3 Prozent auf 1,777 Milliarden Sitzplatzkilometer eingebrochen. Die Auslastung der Flüge hat sich gegenüber dem Vorjahresmärz um 34,6 Prozentpunkte auf 49,3 Prozent verschlechtert.

Die transportierte Fracht ist um 35,6 Prozent auf 119.277 Tonnen eingebrochen, die Frachtauslastung lag bei 77,4 Prozent, was einer Verbesserung von 9,0 Prozentpunkten entspricht.

Im ersten Quartal 2020 konnte Cathay insgesamt 4,330 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Rückgang von 52,3 Prozent.