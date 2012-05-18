Singapore Airlines meldet Passagieranstieg

Im April 2012 flogen mit Singapore Airlines 1,502 Millionen Fluggäste, das entspricht gegenüber dem Vorjahresapril einer Zunahme von neun Prozentpunkten.

Der Flag Carrier Singapurs hat im April die Verkehrsleistung gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat um 2,9 Prozentpunkte auf 9,523 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich um 9,8 Prozentpunkte auf 7,587 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor verbesserte sich um 5,1 Prozentpunkte von 74,6 auf 79,7 Prozent. Die transportierte Frachtleistung erreichte 557 Millionen Tonnen Kilometer und verschlechterte sich somit um 8,8 Prozentpunkte. Bei der Tochtergesellschaft Silkair stiegen im April mit 272 Tausend Passagieren 15,3 Prozent mehr Fluggäste zu als im Vorjahresapril.