Satter Gewinnzuwachs bei Cathay Pacific

Die Fluggesellschaft aus Hongkong legt heute sehr gute Abschlusszahlen vor. Der Gewinn steigt um 71,8 Prozent. Die guten Zahlen wurden auf Grund der grossen Nachfrage erwirtschaftet.

Cathay Pacific kann im Berichtsjahr 2007 einen sensationellen Gewinn von 901 Millionen US Dollar erwirtschaften. Im 2007 flogen 17,8 Millionen Fluggäste mit Flugzeugen der Cathay Pacific. Der Umsatz stieg von 7,1 Milliarden US Dollar auf 9,68 Milliarden US Dollar. Die Gesellschaft war mit der starken Nachfrage für höherwertige Business- und First Class Fluggastscheine hoch zufrieden. Auch in der Economy Klasse war die Auslastung sehr gut. Bei der Fracht mussten Rückgänge hingenommen werden, das ist ob der starken Konkurrenz der neuen chinesischen Frachtfluggesellschaften nicht verwunderlich. Die Geschäftsleitung rechnet weiter mit einer hohen Nachfrage, zeigt sich jedoch über die hohen Treibstoffpreise besorgt.