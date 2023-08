SWISS im Februar gut ausgelastet

Im Februar lag der durchschnittliche Sitzladefaktor auf dem gesamten Streckennetz bei 77.2% und damit 5 Prozentpunkte über dem Vorjahreswert.

Auf den Interkontinentalstrecken stieg die Auslastung um 7.2 Prozentpunkte auf 82.6%, im Europaverkehr um 1.9 Prozentpunkte auf 67.2%. Die Anzahl Passagiere nahm im Vorjahresvergleich um 11.1% zu. Im Februar flogen 1.001.493 Passagiere mit SWISS (2009: 901.050). Das Angebot an Sitzkilometern stieg leicht um 1.3% gegenüber der entsprechenden Vorjahresperiode. Die Anzahl Flüge in Europa erhöhte sich um 9.7%, während die Anzahl Flüge im interkontinentalen Streckennetz um 3.4% sank. Insgesamt führte SWISS im Februar 10.755 Flüge durch. Das entspricht einer Zunahme von 8.1% gegenüber 2009. Im Februar verzeichnete SWISS WorldCargo einen Frachtladefaktor von 85.9%. Damit lag der Wert über dem Vorjahr mit einem Plus von 15.5 Prozentpunkten.