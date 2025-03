SWISS bietet Gästen neue Highlights auf Langstreckenflügen

Swiss Boeing 777-300ER (Foto: Swiss International Air Lines)

Das Beste der Schweizer Gastfreundschaft: Ab dem 5. März 2025 erleben Gäste in SWISS Economy und SWISS Premium Economy auf Langstreckenflügen ein neues Erlebnis, das alle Sinne anspricht.

Bei SWISS Senses handelt es sich um ein rundum erneuertes Langstreckenerlebnis, welches neben den neuen Servicekonzepten und Produktneuerungen auch eine neu gestaltete Kabine umfasst. Im Rahmen von SWISS Senses wird zunächst das Mahlzeiten- und Getränkeangebot erweitert und überarbeitete Komfortartikel wie beispielsweise die Bettwäsche oder der neue Signature-Duft machen das Reiseerlebnis noch angenehmer.

Swiss International Air Lines (SWISS) führt ab dem 5. März 2025 im Rahmen von SWISS Senses ein neues Langstreckenerlebnis für Gäste in SWISS Economy ein. Die Neuerungen betreffen das Angebot an Bord, darunter die Verpflegung, Komfortartikel und Serviceleistungen. Neben neu konzipierten Mahlzeiten und einem erweiterten Getränkeangebot umfasst das aktualisierte Konzept auch neue Annehmlichkeiten für mehr Wohlbefinden während des Fluges. Auch unsere Gäste in SWISS Premium Economy profitieren von diesen Neuerungen. SWISS investiert damit stark in diese beiden Klassen.

Es handelt sich um eine der umfangreichsten Service-Investitionen

Nach Erreichen der Reiseflughöhe geniessen Fluggäste in SWISS Economy und SWISS Premium Economy neu einen Willkommens-Apéro, der aktuell aus feinem Sbrinz Käse besteht, eine Hommage an die Apéro-Kultur der Schweiz. Neu kreierte Hauptmahlzeiten sorgen für noch mehr Genuss. Fluggäste erhalten die Mahlzeiten vor der Landung neu auf Tabletts oder in wiederverwendbaren Bento-Boxen. Das kulinarische Angebot hierfür wurde ebenfalls aufgewertet. Zwischen den Mahlzeiten serviert die Kabinenbesatzung je nach Flug eine kleine Stärkung. Allen Fluggästen steht ausserdem eine erweiterte Auswahl an Snacks zur Verfügung. SWISS bietet ihren Fluggästen neu eine breitere Auswahl an Getränken, darunter einen neuen Schweizer Rotwein sowie typische Softgetränke wie Rivella. Sämtliche Mahlzeiten in SWISS Economy werden auf modernem schwarzem Mehrweggeschirr serviert.

«Die neuen Highlights werden das Flugerlebnis für unsere Gäste in der Premium Economy- sowie Economy-Class bedeutend steigern», freut sich Heike Birlenbach, Chief Commercial Officer von SWISS. «Es handelt sich um eine der umfangreichsten Service-Investitionen in der Geschichte von SWISS», erklärt die Kommerzchefin und sie führt weiter aus: «Wir möchten unseren Fluggästen ein hochwertiges Reiseerlebnis mit viel Liebe zum Detail und Swissness bieten, um unserem hohen Premium-Anspruch gerecht zu werden.»

Erweiterte Annehmlichkeiten für ein entspanntes Reiseerlebnis

SWISS Senses ist das neue Langstreckenerlebnis von SWISS und berührt alle Sinne – auch den Geruchssinn. Der eigens für SWISS in Zusammenarbeit mit dem Zürcher Hersteller Soeder kreierte Signature-Duft Alpine Valley ist in den Waschräumen als Seife, Handlotion und Gesichtsspray verfügbar. Der Duft kombiniert aromatische Lärche mit frischen Zitrusnoten und subtilen Kräuternuancen und bringt damit ein Stück Natur der Schweizer Alpen an Bord.

Für erholsamen Schlaf sorgt die neue Bettwäsche mit weichen Kissen und Decken aus 100 Prozent recyceltem Material, die ausserdem im Design bereits zur künftigen Kabinenausstattung von SWISS Senses passen. Die verbesserten Kopfhörer garantieren ein erstklassiges Klangerlebnis, damit Fluggäste ihr Bordunterhaltungsprogramm noch besser geniessen können.

SWISS Senses ist das neue Langstreckenerlebnis, das neben neuen Servicekonzepten und Produktneuerungen in allen Reiseklassen auch die neu gestaltete Kabine mit modernen Sitzen auf der gesamten Langstreckenflotte umfasst. Somit können sich unsere Gäste auf ein rundum neu entwickeltes Langstreckenerlebnis an Bord von SWISS freuen, welches alle Sinne anspricht.

SWISS