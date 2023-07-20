Air France fliegt nach Abu Dhabi

Airbus A350-900 Air France (Foto: Airbus)

Air France führt im kommenden Winterflugplan einen neuen Flug zwischen Paris-Charles de Gaulle und Abu Dhabi ein.

Die tägliche Verbindung wird mit einem modernen Airbus A350-900 durchgeführt, der mit 324 Sitzen ausgestattet ist. Air France bietet in ihrem A350-900 in der Business-Klasse 34 Plätze an, 24 in der Premium-Economy-Klasse und 266 in der Economy-Klasse.

Flugzeiten ab Ende Oktober 2023

AF638: Abflug von Paris-Charles de Gaulle um 21:15 Uhr, Ankunft in Abu Dhabi um 06:45 Uhr am nächsten Tag

AF639: Abflug von Abu Dhabi um 08:45 Uhr, Ankunft in Paris-Charles de Gaulle um 13:15 Uhr