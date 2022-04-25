Air France KLM finalisiert Airbus A350F Bestellung

Air France Airbus A350F (Foto: Airbus)

Air France KLM hat bei Airbus einen Auftrag über vier Airbus A350F Frachtflugzeuge finalisiert, die Airline hat die Maschinen bereits im Dezember bestellt.

In diesen Auftrag hat Air France KLM auch vier Optionen auf den neuen Grossraumfrachter eingehandelt. Die A350F Frachtflugzeuge sollen bei Air France ab dem Drehkreuz Paris Charles de Gaulle eingesetzt werden. Laut Airbus verbraucht der A350F bei vergleichbarer Nutzlast fünfzehn Prozent weniger Treibstoff als die Konkurrenzmuster, die momentan am Markt verfügbar sind.

Der Airbus A350F Vollfrachter basiert auf dem Airbus A350-1000 und verfügt über eine maximale Nutzlast von 109 Tonnen. Die nonstop Reichweite gibt Airbus bei dieser Ladung mit 10.000 Kilometern an.