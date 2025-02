Air France-KLM und Amadeus kooperieren

Airbus A380 Air France (Foto: Airbus)

Air France-KLM und Amadeus haben eine wegweisende Vereinbarung unterzeichnet, um das Airline-Retailing mit der zukunftsweisenden Lösung Amadeus Nevio für native Offer-Order-Funktionalitäten in eine neue Ära zu führen.

Im Mittelpunkt dieser Transformation steht die Anwendung des IATA Standards ONE Order, der das Kundenerlebnis verbessern wird, um den sich verändernden Bedürfnissen der digital-affinen Verbraucher gerecht zu werden.

Üblicherweise werden zu jeder Buchung mehrere Datensätze und Dokumente wie der Passenger Name Record (PNR), das elektronische Ticket (ETK) und Electronic Miscellaneous Documents (EMDs) generiert. Die Partnerschaft mit Amadeus, die auf den Grundsätzen des modernen Airline-Retailings basiert, wird die Abläufe und das Kundenerlebnis vereinfachen, indem ein einziger, vereinheitlichter Datensatz (Order) eingeführt wird – ähnlich wie es im E-Commerce der Fall ist.

Die Partnerschaft unterstützt die Ambition von Air France-KLM, ihre Systeme zu aktualisieren und auf ein modernes Offer-Order-System umzustellen. Dieses mehrjährige Projekt wird durch das Air France-KLM-MOON-Programm (Moving to Offer and Order Native) in enger Zusammenarbeit mit Amadeus koordiniert.

Die Kunden von Air France-KLM werden mit dieser Transformation von folgenden Vorteilen profitieren:

Einem einheitlichen Reisedatensatz: Die Kunden werden einen einzigen Datensatz (Order) erhalten, der alle ihre Reisedaten enthält, einschließlich der von Dritten erbrachten Leistungen.

Verbesserten Service-Leistungen: Die Kunden werden ihre Reise- und Zusatzleistungen leichter ändern können.

Stärker personalisierten Angeboten: Die Kunden werden von maßgeschneiderten Angeboten profitieren, die ihren Präferenzen und Bedürfnissen besser entsprechen.

„Die Umstellung auf modernes Airline-Retailing ist eine wichtige Säule unserer kommerziellen Strategie, die sich auch in unserem umfassenden Engagement für das MOON-Programm widerspiegelt. Mit der Leistungsfähigkeit der daraus resultierenden hochentwickelten Retailing-Systeme werden wir das Kundenerlebnis verbessern. So können unsere Kunden ihre gesamte Reise in einem einzigen, leicht zugänglichen Datensatz nachverfolgen, individuellere Angebote erhalten, die ihren verschiedenen Bedürfnissen entsprechen, und Services in Eigenregie durchführen. Ich bin zuversichtlich, dass wir diese Vision in den kommenden Jahren in enger Zusammenarbeit mit Amadeus, einem langjährigen und verlässlichen Technologie-Partner, verwirklichen können“, sagt Angus Clarke, Executive Vice President und Chief Commercial Officer der Air France-KLM Group.

Transformationen dieser Größenordnung kommen nur sehr selten vor, und ich freue mich, diese Reise mit Amadeus, dem MOON-Team und der gesamten Air France-KLM-IT-Organisation anzutreten. Diese Transformation wird nicht nur ein erstklassiges Order Management System ermöglichen, sondern auch unser IT-Ecosystem durch die Ablösung mehrerer Altanwendungen vereinfachen. Dadurch erhält Air France-KLM eine moderne, flexible technische Grundlage, die in den kommenden Jahren einen Mehrwert schaffen wird,

ergänzt Pierre Olivier Bandet, Executive Vice President Air France-KLM Information Systems.

Amadeus Nevio wurde speziell entwickelt, um eine außergewöhnliche Flexibilität zu bieten und Air France-KLM die Möglichkeit zu geben, die Module auszuwählen, die ihren individuellen Anforderungen entsprechen, um so eine perfekte Anpassung an ihre Abläufe zu erreichen. Die Vereinbarung verdeutlicht unser kontinuierliches Engagement für die Unterstützung der Transformation in der Branche und unser Bestreben, diesen Wandel aktiv voranzutreiben. Dies ist die Zukunft des kundenorientierten Retailings,

sagt Decius Valmorbida, President of Travel bei Amadeus.

Wir freuen uns, Air France-KLM als neuesten Kunden von Amadeus Nevio begrüßen zu dürfen. Diese hochentwickelte Airline-Technologie hilft den Fluggesellschaften, ihren Kunden das gewünschte Retailing-Erlebnis zu bieten, und zwar in allen Geschäftsbereichen und an jedem Kontaktpunkt. Wir sind entschlossen, Air France-KLM bei der Retailing-Transformation zu unterstützen und den Übergang der Branche zum kundenorientierten Retailing zu beschleunigen,

fügt Maher Koubaa, Executive Vice President Travel Unit und Managing Director EMEA bei Amadeus hinzu.

