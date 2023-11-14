Egypt Air bestellt Airbus A350

Egyptair bestellt Airbus A350 (Foto: Airbus)

Ägyptens Fluggesellschaft hat während der Dubai Air Show 2023 bei dem europäischen Flugzeugbauer Airbus zehn Airbus A350 Grossraumflugzeuge bestellt.

Airbus hat zusammen mit Egyptair diesen Auftrag am zweiten Tag der Dubai Air Show bekanntgeben. Egyptair hat zehn Airbus A350-900 bestellt, für Egyptair sind es die ersten Airbus A350 Maschinen. Egyptair setzt auf der Langstrecke momentan auf Maschinen vom Typ Airbus A330, Boeing 787 und Boeing 777.

Der Airbus A350 ist eines der modernsten Großraumflugzeuge, verglichen mit den Vorgängermustern spart die Maschine bis zu 25 Prozent Treibstoff ein und stößt dabei viel weniger Schadstoffe aus. Laut Airbus ist der Airbus A350 marktführend bei Flugzeugen mit einem Platzbedarf von 300 bis 410 Sitzplätzen. Der Airbus A350 kann Nonstop-Distanzen von bis zu 9.700 Nautische Meilen (17.964 Kilometer) überwinden.