Ethiopian kauft weitere Airbus A350-900

Ethiopian Airlines Airbus A350-900 (Foto: Airbus)

Ethiopian Airlines hat während der Dubai Airshow 2023 eine Kaufabsichtserklärung für elf weitere Airbus A350-900 unterzeichnet und will damit die Langstreckenflotte vergrössern.

Mit der jüngsten Kaufvereinbarung erhöht sich der Auftragsbestand und das Engagement von Ethiopian Airlines für den Airbus A350 auf insgesamt 33 Flugzeuge, darunter vier A350-1000. Ethiopian Airlines betreibt derzeit eine Flotte von zwanzig Airbus A350-900 und bestätigt mit diesem Auftrag seine Position als größter Airbus A350 Kunde in Afrika. Die Unterzeichnung der Absichtserklärung fand auf der Dubai Airshow in Anwesenheit von Mesfin Tasew, CEO der Ethiopian Airlines Group, und Christian Scherer, Chief Commercial Officer und Head of International von Airbus, statt.