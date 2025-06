Mit Air France von Paris nach Punta Cana

Air France Boeing 777-300ER 70th Boeing 777 for Air France (Foto: Boeing)

Air France fliegt im nächsten Winterflugplan vom Flughafen Paris-Charles de Gaulle aus nach Punta Cana in der Dominikanischen Republik.

Frankreichs Flag Carrier Air France wird im kommenden Winterflugplan die Flugverbindungen in die Karibik weiter ausbauen. Vom 13. Januar bis zum 28. März 2026 wird die französische Fluggesellschaft dienstags, donnerstags und samstags Nonstop-Flüge von Paris-Charles de Gaulle nach Punta Cana in der Dominikanischen Republik anbieten. Auf der Strecke kommt eine Boeing 777-300ER zum Einsatz.

Flugzeiten von Paris-Charles de Gaulle nach Punta Cana im Überblick

AF968: Abflug in Paris-Charles de Gaulle um 14:25 Uhr, Ankunft in Punta Cana um 18:45 Uhr.

AF969: Abflug in Punta Cana um 21:05 Uhr, Ankunft in Paris-Charles de Gaulle um 10:30 Uhr am folgenden Tag.

Mit der neuen Verbindung nach Punta Cana erweitert Air France ihr Karibiknetzwerk, das bereits Ziele wie Cayenne (Französisch-Guayana), Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), Fort-de-France (Martinique), Saint Martin und Havanna (Kuba) umfasst.