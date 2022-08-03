Ethiopian kauft Airbus A350-1000
03.08.2022 PS
Ethiopian Airlines hat bei Airbus vier seiner bestellten Airbus A350-900 auf die grössere Variante Airbus A350-1000 umgewandelt.
Mit diesem Airbus A350-1000 Auftrag wird Ethiopian Airlines zum Erstkunden dieser grössten Airbus A350 Variante in Afrika. Ethiopian hat bereits zweiundzwanzig A350-900 gekauft, aus diesem Auftrag wurden inzwischen sechzehn Maschinen ausgeliefert.
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