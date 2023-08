Ryanair will mehr in Aer Lingus investieren

Ein drittes Angebot will Ryanair der Rivalin Aer Lingus nicht machen, aber der Low-Cost-Carrier ist bereit, als Aktionär mehr in die Airline zu investieren.

CEO Michael O Leary glaubt, dass Aer Lingus eine grosse Reorganisation nötig hat und dazu auf die bestehenden Aktionären, namentlich die Regierung, die Handelsgewerkschaften und Ryanair, zurückkommen werde. Dann sei seine Airline gerne bereit, mehr Geld in Aer Lingus zu investieren. Unabhängig davon liess O Leary ausserdem verlauten, in den nächsten drei bis vier Jahren werde Ryanair sicherlich keine Langstrecken-Airline lancieren, da es an erschwinglichen Langstreckenflugzeugen auf dem Markt mangle. Während die Preise für die Kurzstreckenmaschinen nämlich gesunken seien, hielten sich die Bestellungen und Preise für die grossen Flugzeuge konstant.

