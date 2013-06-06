EasyJet legt weiter zu

Der Low Cost Carrier easyJet kann für den Monat Mai 2013 eine Zunahme der Passagierzahlen um 3,4 Prozentpunkte bekanntgeben.

Im Mai haben sich die Passagierzahlen gegenüber dem Vorjahresmai mit einer Zunahme von 3,4 Prozentpunkten verbessert, mit easyJet flogen im Berichtsmonat 5,609 Millionen Fluggäste. Die Auslastung verbesserte sich um 0,1 Prozentpunkte auf 88,1 Prozent. Rollend über die letzten zwölf Monate konnte easyJet 60,049 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Anstieg von 5,6 Prozentpunkten, die durchschnittliche Auslastung lag übers Jahr gesehen bei soliden 89,2 Prozent.