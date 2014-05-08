easyJet meldet Aprilzahlen

Der Low Cost Carrier easyJet kann für den Monat April 2014 eine Zunahme der Passagierzahlen um gut zehn Prozent bekanntgeben.

Im April haben sich die Passagierzahlen gegenüber dem Vorjahresapril mit einer Zunahme von 10,2 Prozent erneut verbessert, mit easyJet flogen im Berichtsmonat April 5,788 Millionen Fluggäste. Die Auslastung verbesserte sich um 3,1 Prozentpunkte auf sehr gute 89,8 Prozent. Rollend über die letzten zwölf Monate konnte easyJet 62,365 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Anstieg von 4,2 Prozent, die durchschnittliche Auslastung lag bei hohen 89,7 Prozent.