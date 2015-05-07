easyJet meldet gute Aprilzahlen

Der Low Cost Carrier easyJet kann für den Monat April 2015 bei den Passagierzahlen ein Wachstum von knapp vier Prozent bekanntgeben.

Im April haben sich die Passagierzahlen gegenüber dem Vorjahresapril mit einer Zunahme von 3,8 Prozent erneut verbessert, mit easyJet flogen im Berichtsmonat April 6,006 Millionen Fluggäste. Die Auslastung verbesserte sich um einen Prozentpunkt auf sehr gute 90,8 Prozent. Rollend über die letzten zwölf Monate konnte easyJet 66,210 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Anstieg von gut sechs Prozent, die durchschnittliche Auslastung lag bei hohen 91 Prozent.