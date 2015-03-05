easyJet mit mehr Passagieren

Der Low Cost Carrier easyJet kann für den Monat Februar 2015 eine Zunahme der Passagierzahlen um 6,1 Prozent bekanntgeben.

Im Februar haben sich die Passagierzahlen gegenüber dem Vorjahresfebruar mit einer Zunahme von 6,1 Prozent erneut stark verbessert, mit easyJet flogen im Berichtsmonat Februar 4,491 Millionen Fluggäste. Die Auslastung verbesserte sich um 0,2 Prozentpunkte auf hohe 90,9 Prozent. Rollend über die letzten zwölf Monate konnte easyJet 65,609 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Anstieg von 6,5 Prozent, die durchschnittliche Auslastung lag bei hohen 90,8 Prozent.