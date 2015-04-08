easyJet mit mehr Passagieren

Der Low Cost Carrier easyJet kann für den Monat März 2015 eine Zunahme der Passagierzahlen um 7,5 Prozent bekanntgeben.

Im März haben sich die Passagierzahlen bei easyJet wieder erfreulich entwickelt. Bei dem Low Cost Carrier aus Grossbritannien sind im März 5,490 Millionen Passagiere zugestiegen, das entspricht einem Wachstum von 7,5 Prozent. Die Auslastung verbesserte sich um einen Prozentpunkt auf hohe 92,6 Prozent. Rollend über die letzten zwölf Monate konnte easyJet 65,991 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Anstieg von 6,7 Prozent, die durchschnittliche Auslastung lag bei knapp 90 Prozent.