easyJet legt weiter zu

Der Low Cost Carrier easyJet kann für den Monat Mai 2015 eine Zunahme der Passagierzahlen um gut sieben Prozent bekanntgeben.

Im Mai haben sich die Passagierzahlen gegenüber dem Vorjahresmai mit einer Zunahme von 7,2 Prozent verbessert, mit easyJet flogen im Berichtsmonat 6,491 Millionen Fluggäste. Die Auslastung verbesserte sich um 2,2 Prozentpunkte auf hohe 91,6 Prozent. Rollend über die letzten zwölf Monate konnte easyJet 66,646 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Wachstum von 6,1 Prozent, die durchschnittliche Auslastung lag übers Jahr gesehen bei soliden 91,2 Prozent, das entspricht einer Verbesserung von 1,3 Prozentpunkten.