Mehr Passagiere flogen mit easyJet

Der Low Cost Carrier easyJet kann für den vergangenen Monat eine Zunahme der Passagierzahlen um 4,8 Prozent vermelden.

Im September 2013 konnten sich die Passagierzahlen bei easyJet gegenüber dem Vorjahresseptember mit einem Anstieg von 4,8 Prozent erneut stark verbessern, mit easyJet flogen im Berichtsmonat 5,714 Millionen Fluggäste. Die Auslastung hat sich um 1,2 Prozentpunkte auf sehr gute 89,7 Prozent weiter verbessert. Rollend über die letzten zwölf Monate gesehen, stiegen bei der Tiefpreisgesellschaft aus London Luton 60,758 Millionen Passagiere zu, dies entspricht einem Wachstum von vier Prozent.